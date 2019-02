Albin Lagergren und der SCM wollen in Hamburg beim Final Four ins Finale. Foto: Eroll Popova

Handball-Fans aufgepasst: Der Dauerkarten-Verkauf für den SC Magdeburg sowie der Ticketverkauf für das Final Four in Hamburg starten.

Magdeburg (rk) Der SC Magdeburg hat die Dauerkartenkampagne für die Saison 2019/2020 gestartet. Die Dauerkartenpreise bleiben gegenüber der laufenden Saison in allen Kategorien konstant und bewegen sich zwischen 129 und € 499 Euro. Ab der Kategorie III werden wie bisher Ermäßigungen für Schüler, Studenten, Azubis und Schwerbeschädigte gewährt.

Im ersten Schritt werden in den kommenden Tagen alle Dauerkartenkunden postalisch angeschrieben. Für Kunden im Abo-Verfahren verlängert sich die Dauerkarte zum 15. März 2019 automatisch. Alle Kunden ohne Abo-Verfahren haben die Möglichkeit, bis zum 25. März von ihrer Verlängerungsoption Gebrauch zu machen.

Für REWE Final Four am 6. und 7. April 2019 in Hamburg gehen zudem aus dem „Magdeburger Kontingent" knapp 100 Tickets in den freien Verkauf. Der Verkauf findet am 27. Feburar um 17 Uhr im Fanshop des SC Magdeburg in der GETEC-Arena statt. Die Tickets kosten zwischen 104 und 149 Euro. Um möglichst vielen Fans die Chance auf ein Ticket zu ermöglichen, werden pro Person maximal zwei Tickets verkauft.