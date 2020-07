Viele kreative Ideen zur Umgestaltung des Schafhofes trugen zahlreiche Domersleber jüngst in einem abendlichen Workshop im Schafstall zusammen. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Der Domersleber Schafstall soll sich im Umfeld einiges tun. Angeschoben hat die Projekte der örtliche Förderverein.

Domersleben l Groß sind die Pläne, die der Domersleber Förderverein rund um den Schafstall umsetzen möchte. Wie Cindy Kramer vom Verein sagt, soll einerseits der Schafstall selbst eine Heizung bekommen und gedämmt werden, damit er auch in der kalten Jahreszeit mehr genutzt werden kann. Andererseits soll eine generationsübergreifende Spielfläche auf dem Schafhof entstehen. Der Förderverein hat den Schafstall im vergangenen Jahr als Pächter übernommen, Eigentümer ist nach wie vor die Stadt Wanzleben-Börde.

Fördermittel für beide Projekte

Fördermittel sind für beide jeweils 50 000 Euro teure Projekte über das Leader-Programm beantragt. Während die Pläne für Dämmung und Heizung des Schafstalls bereits in der Schublade liegen, sind bei der Gestaltung der generationsübergreifenden Spielfläche auch die Ideen der Domersleber herzlich willkommen.

Und das ließen sich einige nicht zweimal sagen, sie fanden sich in dieser Woche zu einem Workshop ein. An der Spitze standen dabei die Landschaftsarchitektin Daniela Süßmann und ihr Team von „Ihr Freiraumplaner“, die ein Konzept für die Gestaltung der generationsübergreifenden Spielfläche umsetzen wollen. Für das Gestaltungskonzept kann der Förderverein Domersleben auf eine finanzielle Unterstützung über das Netzwerk Stadt-Land in Höhe von 20 000 Euro zurückgreifen.

Vortrag mit Impuls

Mit einem Impulsvortrag half Daniela Süßmann den Ideen der Domersleber auf die Sprünge und brachte sie förmlich zum Sprudeln. In nur einer Stunde hatten sie viele Wünsche für Spiel- und Freizeitangebote, Sitzmöglichkeiten sowie die Bepflanzung zusammengetragen.

Nach dem Impuls von Daniela Süßmann, bei der Gestaltung auch die Ortsgeschichte oder andere spezifische Themen wie die Landwirtschaft mit einfließen zu lassen, waren Holztiere in Form von Schafen – zumindest in Gedanken – schon gekauft. Nur bei der Platzierung der Tiergruppe gab es noch mehrere Varianten. Zur Komplettierung der etwa 35 mal 7 Meter großen Spielfläche vor der mit Efeu bewachsenen Wand könnten sich die Domersleber beispielsweise Holzbalken zum Balancieren und Sitzen, ein Klettergerüst, eine Nestschaukel oder eine Hangelstrecke vorstellen. Ein aufgemaltes Schachspiel oder eine Tafel zum Malen könnten ebenso integriert werden. Von Sitzbänken, die teilweise um die vorhandenen Bäume angeordnet werden, sollen Eltern ihre Kinder beim Spiel beaufsichtigen können, aber auch die ältere Generation einen Ruheplatz finden. Einige erinnerten sich auch an Elemente, die es im Schafstallensemble schon einmal gab und die im Zuge der Gestaltung reaktiviert werden könnten – unter anderem die Bänke an der Efeumauer oder der Basketballkorb.

Garten der Liebe

Auch die pflanzliche Gestaltung betreffend kannte die Fantasie kaum Grenzen. Ein Blühstreifen in Form eines Fisches, der auch im Domersleber Wappen zu finden ist, ist ebenso vorstellbar wie ein Garten der Sinne mit einer Fühl- und Tast-Strecke oder ein Garten der Liebe, in den der Weg durch einen Rosenbogen führt und in den Hochzeitspaare ihre Rose pflanzen können. Ein Insektenhotel sollte auch nicht vergessen werden.

Um die Spielfläche und den Schafhof allgemein nach der Projektumsetzung im Jahr 2021 mit Leben zu füllen, wären auch Kreativ-Aktionstage im Garten der Sinne denkbar. Aktionen zum Pflegen der Flächen sind ebenso angedacht, Jugendliche sollen dabei von Anfang an einbezogen werden. „Hier herrscht ein großer Gemeinschaftssinn“, sah Daniela Süßmann eine positive Grundlage für die Umsetzung des Projektes.

Spenden helfen bei Umsetzung

Doch bis es soweit ist, liegen noch ein paar Steine im Weg. Trotz der Fördermittel muss der Förderverein für beide Projekte jeweils 25 Prozent an Eigenmitteln aufbringen. Cindy Kramer spricht in Summe von 30 000 Euro. Für den etwa 20 Mitglieder zählenden Verein keine leichte Aufgabe. Da coronabedingt der Veranstaltungskalender in diesem Jahr kaum gefüllt ist, müssen Unterstützer und Sponsoren auf anderem Wege gefunden werden. Wer die ehrgeizigen Projekte unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto mit der IBAN: DE92 8106 9052 0101 2418 00 (BIC: GENODEF1WZL) bei der Volksbank Börde-Bernburg überweisen. Vielleicht sind auch Patenschaften für die Erhaltung keine schlechte Idee.