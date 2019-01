Dieter Kosslick glaubt an die Zukunft des Kinos. Foto: Jörg Carstensen Jörg Carstensen

Die Streamingdienste sind weiter auf dem Vormarsch. Neben Serien produzieren Netflix und Co. auch immer mehr Spielfilme. Das hat auch Auswirkungen auf das traditionelle Kino.

Berlin (dpa) - Berlinale-Direktor Dieter Kosslick glaubt trotz Streamingdiensten wie Netflix an eine Zukunft des Kinos.

Die audiovisuelle Welt sei "in einem großen, großen Umbruch", sagte Kosslick am Dienstag. Das werde auch in Berlin zu Debatten führen. Das Festival sei erstmal fürs Kino zuständig, daran hänge auch das Herz. "Aber wir können nicht dran vorbeigehen."

Dass im Wettbewerb mit Isabel Coixets "Elisa y Marcela" ein Netflix-Film läuft, widerspricht laut Kosslick nicht den Vorgaben. "Wir verfahren einfach nach unseren Regeln", sagte Kosslick. Demnach zeige man im Wettbewerb nur Filme, die fürs Kino geeignet seien.

Es gebe ein Stück Papier, dass Coixets Film in Spanien ins Kino komme, bevor er online gezeigt werde. "Und dass sich Netflix auch bemühen wird - mehr können wir nicht machen-, dass auch zum Beispiel bei uns eine Kinoauswertung stattfinden wird." Das reiche formal.

Dienste wie Netflix oder Amazon produzieren immer mehr Filme. Das führt zu Konflikten mit der Kinobranche - nämlich dann, wenn Filme nicht auf die Leinwand kommen oder schnell online zu sehen sind.

Auf der Berlinale werde eine filmpolitische Diskussion über Zeitfenster geführt werden müssen, sagte Kosslick. "Ich bin der Überzeugung übrigens, dass das Kino bleiben wird. Stream hin, Stream her." Man dürfe nicht vergessen, dass außerhalb des Wettbewerbs noch rund 380 Filme liefen, die später auch gezeigt werden müssten.