So plötzlich es aufgetaucht war, ist es auch wieder verschwunden: Ein großes Holzkreuz war am Kreisverkehr Bornsche Straße aufgestellt worden.

Haldensleben. - Ein Holzkreuz am Straßenrand wird in der Regel als Symbol der Trauer und Erinnerung an einem Ort aufgestellt, an dem zuvor eine Person bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.