Kurz nach 15 Uhr waren auf der Steinfeldstraße in Barleben zwei Skoda kollidiert. Foto: Tom Wunderlich

In Barleben gab es am Dienstagnachmittag (22. Oktober) einen Unfall. Zwei Autos sind kollidiert - mit Folgen.

Barleben (twu/md) l Dienstagnachmitttag gab es in Barleben einen Unfall. Hierbei waren kurz nach 15 Uhr zwei Skoda miteinander kollidiert. Laut Polizei wurde eines der Autos dabei in eine Hauswand in der Steinfeldstraße geschleudert.

Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten ließen vorsorglich das Gebäude räumen. Die betroffene Wand wurde fast einen ganzen Meter eingerückt.