Einbrecher brechen immer wieder im Salzlandkreis in Schulen ein. Symbolbild: Sebastian Rose

Ähnlich wie in Kleinmühlingen brachen Kriminelle in die Räume der Grundschule in Barby ein.

Barby l Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch sämtliche Räume in der Grundschule und im Hort in Barby durchsucht. Um in die Schule zu gelangen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Eine detaillierte Schadensaufstellung lag gestern noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

