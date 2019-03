Nach langem Rätselraten der Fans ist das Geheimnis der Berliner Band Die Ärzte vorerst mit einem neuen Video gelüftet.

Berlin l Wochenlang hielt die Homepage der Kultband Die Ärzte die Fans in Schach: Mit einem Worträtsel sowie verwirrenden Newslettern brachen die Spekulationen los. Sofortige Trennung, ausgiebige Abschiedstour oder ein weiteres Album?

Mit "Abschied" wurden Montagnacht um 0 Uhr zwei neue Videos veröffentlicht - in einer "vegetarischen" und einer "veganen" Version. Dazu der Songtext und der Hinweis, dass dies der erste Teil in 2019 sei - und man weiterhin aufmerksam bleiben solle. Die Fans freut es: In einer Facebook-Gruppe und auf Youtube werden die Neuigkeiten größtenteils wohlwollend kommentiert.

Neben zwei exklusiven Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park 2019 spielen Die Ärzte im Ausland eine "Miles and More"-Tour, welche unter anderem nach Warschau und Zagreb führt und bereits jetzt komplett ausverkauft ist. Im Februar erschien eine Dreifach-CD mit seltenen Demos und Outtakes aus den vergangenen Band-Jahrzehnten. Schlagzeuger Bela B Felsenheimer veröffentlichte im Februar außerdem seinen ersten Roman "Scharnow" und ist derzeit auf Lesetour in Deutschland.

Videos Die Ärzte melden sich zurück

