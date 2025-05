Klagenfurt - Beim diesjährigen Wettlesen um den renommierten Bachmann-Preis sind auch acht Autorinnen und Autoren aus Deutschland im Rennen. Der deutschsprachige Literaturwettbewerb geht von 26. bis 29. Juni im österreichischen Klagenfurt mit insgesamt 14 Kandidaten über die Bühne, wie der Sender ORF als Veranstalter bekanntgab.

Zu den Teilnehmerinnen aus Deutschland gehört etwa die aus Höxter stammende Josefine Rieks. Ihr Zukunftsroman „Serverland“ wurde 2018 mit dem Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet.

Filmemacherin und Dramatiker unter den Teilnehmern

Auch die Berliner Autorin und Filmemacherin Laura Laabs wurde nach Klagenfurt eingeladen. Ihr Streifen „Rote Sterne überm Feld“ gewann den Kritikerpreis beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis.

Unter den Kandidaten ist auch Kay Matter aus Zürich, der bislang vor allem mit Theatertexten wie dem Klimawandel-Drama „Grelle Tage“ aufgefallen ist. Aus Österreich nimmt etwa die für ihre Hör- und Theaterstücke bekannte Natascha Gangl teil.

Die Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren in Klagenfurt vor Live- und TV-Publikum (3sat) ihre Texte. Eine Fachjury vergibt am Ende des Wettlesens den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis, der nach der österreichischen Literatin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannt ist. Voriges Jahr gewann der aus Sarajevo stammende und in Kaiserslautern lebende Autor Tijan Sila mit dem Text „Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde“.