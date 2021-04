Kulturförderung 2021 drei statt zwei Förderpreise zum Lessing-Preis

Der Sachsen vergibt in diesem Jahr drei statt zwei Förderpreise seines Lessing-Preises. Das Kabinett beschloss eine Neufassung des Statuts, um gerade in der Corona-Krise mehr Kulturschaffende zu unterstützen, wie Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Dienstag sagte.