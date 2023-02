Köln - Schauspielerin Nina Hoss und ihr Kollege Max von Pufendorf sind als beste Interpreten mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet worden.

Hoss erhielt die Auszeichnung für ihre Lesung von Dörte Hansens Bestseller „Zur See“, Pufendorf für die Lesung des Romans „Ich ist ein anderer“ des norwegischen Autors Jon Fosse. Nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks und des Deutschen Hörbuchpreises e.V. ging der Preis in der Kategorie „Bestes Hörspiel“ an den Regisseur Ulrich Lampen für seine Adaption des Klassikers „Bonjour tristesse“.

In der Kategorie Unterhaltung wurde Luise Helm als Sprecherin des Romans „Eine Frage der Chemie“ geehrt, in der Sparte „Bestes Kinderhörbuch“ gewann Jona Mues für die Lesung des Fantasyromans „Sansaria“. Mohamed Amjahid bekam den Preis in der Kategorie „Bester Podcast“ für „17 Tage Scheitern - wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen“. Zum „besonderen Hörbuch“ des Jahres 2022 kürte die Jury den „Ring des Nibelungen“ in einer verdichteten Fassung als Fantasyhörspiel von Regine Ahrem.