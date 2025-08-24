Wladimir Kaminer beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Deutschland und den Deutschen – und hat seine Entdeckungen und Erkenntnisse nun in einem Buch aufgeschrieben. Auch über Sachsen-Anhalt weiß er zu berichten.

Mit viel Humor erkundet Wladimir Kaminer seit nunmehr 25 Jahren die deutsche Volksseele. Seine Geschichten haben einen ganz eigenen Sound. Der in Berlin und Brandenburg lebende Bestsellerautor russisch-jüdischer Herkunft schrieb Bücher über sein Leben im Kommunismus und seinen Neustart im Kapitalismus. Er erfand die legendäre „Russendisko“ (heute „Ukrainedisko“), brachte dem Leser auf charmant-witzige Art seine neue Heimat Berlin näher und beobachtete das Leben und Treiben in deutschen Gartenkolonien. In seinem neuesten Buch enthüllt der Meister der Realsatire das „geheime Leben der Deutschen“. Mit Wladimir Kaminer sprach Olaf Neumann.