Ob Rennradfahren, Mountainbiken oder Bahnsport: Wer seine Leistung auf dem Rad grundlegend verbessern will, muss systematisch an seinen Fähigkeiten arbeiten. Dazu gehören die Steigerung der allgemeinen Fitness, das Feilen an der Fahrtechnik und natürlich das Training der spezifischen Anforderungen nach einem individuell zugeschnittenen Trainingsplan. Dies gilt für Einsteiger wie auch für erfahrene Radsportler, die sich neuen Herausforderungen stellen – seien es andere Wettkämpfe oder Ausflüge in benachbarte Disziplinen.

Wer das Beste aus sich selbst und seinem Sportgerät herausholen will, findet in diesem Handbuch das nötige Grundlagenwissen, fundierte fachliche Unterstützung und viele weiterführende Hinweise. Es behandelt alle wichtigen Disziplinen des Radsports und bietet zahlreiche praxiserprobte Tipps und Anregungen. Besonders hilfreich: eine Auswahl von Trainingsplänen für die verschiedensten Anforderungen.