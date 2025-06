Der dänische Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen („Erbarmen“) hat über die Folgen seiner Krebserkrankung gesprochen. „Ich wurde in vielerlei Hinsicht meiner Freiheit beraubt“, sagte der 74-Jährige im Interview mit dem Magazin „Zeit Verbrechen“. „Meine Behandlungen strukturieren mein Leben, ich bin nicht mehr frei in meinen Entscheidungen.“

So könne er nicht einfach verreisen, wenn ihm danach sei, er dürfe „nicht mehr als fünf Kilo tragen – was beim Einkaufen nicht einfach ist.“ Für längere Strecken brauche er beim Gehen einen Stock. An manchen Tagen „bin ich sehr, sehr müde“.

„Ich habe meine Frau an meiner Seite, die mich ständig unterstützt“

Alles in allem führe er nun ein „völlig anderes Leben als jenes, das ich mir für diesen Lebensabschnitt erhofft hatte.“ Am meisten vermisse er, der zu sein, der er einmal war.

Er habe aber großes Vertrauen in seine Ärzte und nutze alle Behandlungen, die ihm angeboten werden. Die Krankheit sei zwar nicht heilbar. „Aber meine Ärzte sind fest davon überzeugt, dass ich nicht an ihr sterben werde.“ Es gehe ihm heute „deutlich besser als vor einem Jahr oder auch noch vor einem halben Jahr, ich habe mir Freiräume und Möglichkeiten zurück erkämpft. Das zeigt mir, dass alles, was ich tue, all die Behandlungen, tatsächlich funktionieren, und gibt mir die Energie, weiterzumachen.“

Besonders stärke ihn, nicht allein zu sein: „Ich habe meine Frau an meiner Seite, die mich ständig unterstützt. Das motiviert mich, noch mehr zu kämpfen“.

„Ideen habe ich auf jeden Fall noch genug“

Seinen Schreibprozess habe die Diagnose nicht verändert, sagte Adler-Olsen. „Zumindest wenn ich die Energie dazu habe, schreibe ich auf dieselbe Art und Weise wie vor der Diagnose. Ideen habe ich auf jeden Fall noch genug.“

Jussi Adler-Olsen hatte Anfang Februar in einem Interview öffentlich gemacht, dass er an Knochenmarkkrebs erkrankt ist. Der Autor zählt zu den großen Namen des Skandinavien-Krimis. Seine Romane um den Spezialermittler Carl Mørck vom Sonderdezernat Q der Polizei in Kopenhagen gelten als eine der erfolgreichsten Thriller-Reihen der vergangenen Jahre, gerade in Deutschland feierten sie große Erfolge. Die Werke wurden millionenfach verkauft, vielfach ausgezeichnet und mehrmals verfilmt. Erschienen sind sie in mehr als 40 Ländern.

In dem Interview hatte Adler-Olsen auch angekündigt, dass die Mørck-Serie von dem Autorinnen-Duo Line Holm und Stine Bolther fortgesetzt wird. Eine erste Fortsetzung der Erfolgsreihe kam Ende März in den dänischen Handel. In Deutschland wird der Thriller im Herbst mit dem Titel „Tote Seelen singen nicht“ in den Handel kommen.