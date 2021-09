Lit.Cologne-„Sonderedition“ mit Regener, Müller und Noll

Köln - Nach einer wegen Corona rein digitalen Lit.Cologne in diesem Frühjahr geht im Oktober in Köln eine „Sonderedition“ des Literaturfestivals mit einer Reihe von Präsenzveranstaltungen an den Start.

Zu Lesungen und Vorträgen werden unter anderem Sven Regener, Volker Kutscher, Ingrid Noll, Edgar Selge sowie die Literaturnobelpreisträgerinnen Olga Tokarczuk und Herta Müller erwartet, wie die Lit.Cologne am Mittwoch mitteilte. Vom 22. bis 30. Oktober sind insgesamt rund 20 Veranstaltungen geplant.

Im vergangenen Jahr war das nach eigenen Angaben normalerweise größte Literaturfestival Deutschlands wegen der Pandemie ganz ausgefallen. Im März 2022 soll es wieder im gewohnten Umfang stattfinden.