Freeriden steht für den puren Spaß am Fahren – an Action und Stunt ebenso wie an den geliebten "Soul-Trails", den Traumstrecken für Kenner und Genießer. Das Motto lautet: Just for fun!

Jenseits der sportlichen Wettbewerbe und der großen Events hat sich eine Bewegung etabliert, die zurück will zur Unschuld der frühen Jahre: ein Mensch, ein Bike, und ein ganz großes Lächeln… Dafür braucht es weder halsbrecherische Wettbewerbe um Zehntelsekunden noch Lifts. Ob rasant bergab wie damals auf dem legendären "Repack Trail" oder lässig über Treppen und andere urbane Hindernisse: Es geht um das Körpergefühl und die Lust am Biken und cooler Artistik, nicht um Plätze auf einem Siegertreppchen.

Der Fotograf Markus Greber ist seit langem begeisterter Mountainbiker. Im Freeriden schlägt für ihn das ursprüngliche Herz des Sports. Hier zeigt er die schönsten, emotionalsten und spektakulärsten Freeride-Motive seiner umfangreichen Sammlung.