Seine griechischen Vorfahren kommen aus der Türkei

Der Autor Mirko Heinemann vor einer alten Brücke in Ordu am Schwarzen Meer. Die Brücke wurde von griechischen Baumeistern errichtet. Eine Inschrift in griechischer Schrift wurde inzwischen entfernt.

Ordu - Für den Berliner Journalisten Mirko Heinemann stand immer fest: Seine Mutter und ihre Verwandten sind Griechen. Trotzdem erzählte man sich in der Familie, dass man ja eigentlich aus der Türkei stamme, sagt der Autor. Was damit gemeint war, habe er lange nicht verstanden. „Man wusste nur, meine Großmutter stammt aus Ordu am Schwarzen Meer“, so Heinemann. „Es kursierten viele Geschichten, die sich aber teilweise widersprachen“, erinnert sich der 56-Jährige. Dann machte er sich in der Türkei auf die Suche nach seinen griechischen Wurzeln.