Im Gespräch erzählt die Schauspielerin von ihrem Romandebüt „Ein anderes Leben“, das sie ihrer Mutter gewidmet hat – und von ihrer besonderen Verbindung zum Osten und der Stadt Halle.

Magdeburg/MZ - In Hengasch – einem fiktiven Ort in der beschaulichen Eifel, in dem Kühe umgeschubst und Muttererde gestohlen werden – ermittelt Kommissarin Sophie Haas mit trockenem Humor in einem gewöhnungsbedürftigen Umfeld. Die Schauspielerin Caroline Peters, die mit der von 2007 bis 2014 gedrehten ARD-Krimiserie „Mord mit Aussicht“ noch immer als taffe Polizistin in deutsche Wohnzimmer flimmert, nennt die westdeutschen Großstädte Mainz und Köln als Orte ihres Aufwachsens, Berlin als ihr Zuhause und die österreichische Hauptstadt Wien seit einem Jahrzehnt ihre neue Heimat.