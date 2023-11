Wieso Michael Eberts Debüt auch in Halberstadt spielt

Halberstadt/MZ - „Vor 34 Jahren sprach ich zuletzt mit den Toten. Und versprach, es nie wieder zu tun.“ Diese Sätze legt der Autor Michael Ebert seinem Ich-Erzähler Mischa in den Mund. Sie sind der Auftakt des Debütromans „Nicht von dieser Welt“ (Penguin Verlag, 240 Seiten, 24 Euro), in dem man die sprachliche Versiertheit des Autors und dessen Freude an gelungenen Formulierungen schon auf der ersten Seite spürt. Ebert ist zwar Neuling im schriftstellerischen Metier, aber er arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Journalist, seit 2013 ist er Chefredakteur des Magazins der Süddeutschen Zeitung.