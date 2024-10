Eine Jugend in der Altmark der 90er Jahre: Domenico Müllensiefen gibt in seinem neuen Roman „Schnall dich an, es geht los“ den vermeintlich kleinen Leuten eine Stimme. Sein Held taumelt durch ein Leben zwischen Dosenbier, FCM-Spielen und einem Imbiss – in der Altmark, wo der Autor aufgewachsen ist.

Halle/MZ - „Wenn mein Leben hier wirklich so wäre, wie es im Fernsehen immer zu sehen ist, würde ich hier nicht leben wollen“, denkt Marcel, der Ich-Erzähler aus „Schnall dich an, es geht los“. Mit „hier“ meint er das Dorf in der Altmark, in dem er zu Hause ist und das von der Welt vergessen scheint – nicht erst, seit die letzte Zugverbindung eingestellt wurde und auf den Gleisen Unkraut wuchert. Mit „hier“ meint Marcel aber auch den gesamten Osten, auf den sich die Fernsehkameras immer nur richten, wenn „ein Asylantenheim in Flammen aufgeht“ oder „ein Trottel mit Fischermütze Journalisten bepöbelt“.