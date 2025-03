Hamburg - „Touching hearts, creating memories“, zu deutsch „Herzen berühren, Erinnerungen schaffen“: Das ist der Slogan, mit dem die Stage Entertainment GmbH, hierzulande quasi die Mutter aller großen Musicalproduktionen, seit 25 Jahren Unterhaltungsgeschichte schreibt. Und dieses Jubiläum soll natürlich entsprechend gefeiert werden.

Mit einem „Best of“ im Konzertformat wollen Stars der Branche, allen voran Alexander Klaws, das Publikum mitnehmen auf eine Reise durch ein Vierteljahrhundert voller magischer Momente. Die speisen sich aus solchen Dauerbrennern wie den Disney-Musicals „Der König der Löwen“, „Die Eiskönigin“ oder „Hercules“ ebenso wie aus „Mamma Mia!“, „Das Phantom der Oper“, „Wicked“ oder „Tina – Das Tina Turner Musical“. Bei diesen und vielen weiteren Showproduktionen handelt es sich um Leuchttürme des Musiktheaters, die vom Hamburger Entertainmentriesen auf seine deutschen Bühnen gebracht worden sind und die mittlerweile hierzulande mehr als 70 Millionen Zuschauer begeistert haben.

25 der schönsten Songs aus diesen Musicals werden am Montag, 31. März, und dann bis 29. April an sieben weiteren Abenden im Stage Theater Neue Flora in Hamburg erklingen. Und Alexander Klaws (unter anderem „Disneys Tarzan“) führt nicht nur durchs Programm, bei dem die Solisten von einem 18-köpfigen Live-Orchester begleitet werden, sondern er präsentiert auch selbst einige Gänsehautstücke. An seiner Seite weiß er dabei neben Kollegin Willemijn Verkaik, mit der er in „Ghost – Das Musical“ gespielt und gesungen hat, auch so bekannte Künstler wie Hercules-Darsteller Philipp Büttner, Anastasia-Darstellerin Judith Caspari, Gino Emnes (unter anderem „Hamilton“) und Mathias Edenborn (unter anderem „Tanz der Vampire“). Auch Tina-Darstellerin Kristina Love tritt auf. Sie hatte einst sogar die echte Tina Turner (†) von sich begeistert.

Karten für die Shows gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.