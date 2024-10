Die Leitung der Kulturhauptstadt 2025 hat ihr Programm präsentiert. Chemnitz soll modern und weltoffen vorgestellt werden – genau das, was es schon einmal war.

CHEMNITZ/VS. - Die Erwartungen sind groß: Die Chemnitzer wollen als Kulturhauptstadt Europas 2025 rund zwei Millionen Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen, wie die Kaufmännische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Chemnitz, Andrea Pier, gestern zur Programmvorstellung sagte. Unter der Überschrift „C the Unseen“ sind 150 Projekte und über 1.000 Veranstaltungen geplant. Auch 30 „Interventionsflächen“ seien eingerichtet, ergänzte sie bei ihrer Einführung in der einzigen Produktionshalle, die vom Chemnitzer Lokomotivhersteller Hartmann übrig blieb. Im Finale um den Kulturhauptstadttitel für 2025 hatte sich Chemnitz 2020 gegen Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durchgesetzt.