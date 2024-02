Düsseldorf - Aus „Anfassen streng verboten!“ wird „Bitte berühren!“ (Please touch!). Bildhauer Tony Cragg (74) und der Düsseldorfer Kunstpalast brechen mit einem ehernen Museumsgesetz. Bei der Ausstellung „Please touch!“ ist der Name Programm und Anfassen erlaubt. 30 Skulpturen aus dem Privatbesitz des international erfolgreichen Künstlers dürfen tatsächlich gestreichelt, berührt, angefasst werden. Museen und Sammler habe man erst gar nicht gefragt, ob sie ihre wertvollen Exponate dafür zur Verfügung stellen.

„Ich will kein Ergebnis im Sinne von Veränderungen an den Arbeiten“, sagte Cragg am Mittwoch in Düsseldorf. „Andererseits sagen die Menschen so häufig: "Ach, es wäre so schön, wenn man das anfassen könnte." Bitte schön, diese Gelegenheit ist jetzt da. Wir hoffen auf eine sanfte Berührung.“

Felix Krämer, Generaldirektor des Kunstpalasts, sagte: „Ich mache den Job seit 25 Jahren und war selten so gespannt auf die Reaktionen des Publikums. Uns ist klar, dass das Ganze ein Experiment ist. Es gibt gute Gründe dafür, dass man die Skulpturen normalerweise nicht berühren darf. Ohne Tony Cragg wäre das nicht vorstellbar gewesen.“ Die Ausstellung ist bis 26. Mai zu sehen.