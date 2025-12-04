Mehr als elf Millionen Menschen haben die berühmte Pariser Kathedrale Notre-Dame seit ihrer Wiedereröffnung vor einem Jahr besucht – ein neuer Rekord. 2026 locken neue Highlights.

Seit ihrer Wiedereröffnung strömen mehr Menschen denn je in die Pariser Kathedrale. (Archivbild)

Paris - Ein Jahr nach ihrer Wiedereröffnung verzeichnet die Pariser Kathedrale Notre-Dame einen Besucherrekord: Mehr als elf Millionen Menschen haben laut der Diözese Paris das berühmte gotische Meisterwerk seitdem besichtigt. Nach fünfjähriger Schließung wurde die Kirche im Dezember 2024 nach einem verheerenden Brand im April 2019 wiedereröffnet.

Vor dem Feuer lag die jährliche Besucherzahl der Kathedrale zwischen neun und zehn Millionen. Um die Gebetsatmosphäre während der Gottesdienste zu bewahren, wurde die Zahl der eintretenden Besucher von 50 auf 30 pro Minute reduziert.

Mit durchschnittlich 30.000 Besuchern pro Tag ist Notre-Dame Medienberichten zufolge auch das meistbesuchte Denkmal Frankreichs - vor der Basilika Sacré-Cœur, dem Louvre, dem Schloss von Versailles und dem Eiffelturm.

Zeitgenössische Kirchenfenster bis Ende 2026

Für 2026 stehen einige Neuerungen an: Mehrere Kapellen werden umgestaltet und bis Ende des Jahres sollen im südlichen Seitenschiff die sechs zeitgenössischen Kirchenfenster der Künstlerin Claire Tabouret installiert werden.