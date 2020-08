Die Geschichten von Jim Knopf sind in 33 Sprachen übersetzt worden - darunter Arabisch, Estnisch und Hebräisch. Foto: picture alliance / dpa

Die berühmte Abenteuergeschichte mit dem kleinen Jungen und der Insel Lummerland kennt jeder. Doch sie wird auch kritisch gesehen.

Stuttgart (dpa) l Lummerland, Frau Waas, Besserwisser Ärmel: Die Geschichte fängt auf einer Insel mit zwei Bergen, einem Päckchen und einem Baby darin an und sie endet in einem Abenteuer.

In diesem Jahr wird das Kinderbuch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" 60 Jahre alt. Bekannt ist es wie eh und je: Die Geschichte um den kleinen Jungen und den Lokführer begleitet noch heute viele Heranwachsende und begeistert auch Jahre später Erwachsene.

Verlage waren skeptisch

Dabei war es zu Beginn nicht klar, ob das Werk überhaupt jemals erscheinen wird. Der Autor Michael Ende (1929-1995), ein Künstlersohn aus München, schrieb das Buch und hatte damals nicht mehr viel Geld, wie sich Literaturagent und Freund Roman Hocke erinnert.

Sein erstes Buch um Jim Knopf musste sofort erfolgreich werden. Doch die Verlage, denen Ende das mehr als 500 Seiten starke Manuskript anbot, waren skeptisch: Diese Länge in einem Kinderbuch? Für viele sei das undenkbar gewesen. "Die Art des Erzählens und diese fantastischen Welten gab es damals nicht", sagt Hocke.

Buch wurde aufgeteilt

Ein Dutzend Verlage lehnten das Manuskript ab. Doch Lotte Weitbrecht vom Thienemann-Verlag in Stuttgart erkannte das Potenzial der Geschichte mit dem Scheinriesen Tur Tur und dem Halbdrachen Nepomuk.

Die Bedingung war aber, dass Ende das bereits Geschriebene in zwei Teile aufspaltet. Am 9. August 1960 erschien der erste Band. Zwei Jahre später folgte der zweite: "Jim Knopf und die Wilde 13".

Ende habe sich viel von seinem malenden Künstler-Vater abgeschaut, erzählt Hocke. "Für den Vater war es ein Qualitätszeichen, dass sich Bilder nicht erklärten. Als Kind sollte Ende den Bildern Titel geben."

Daher sei die Interpretation des Buches vielleicht nicht immer ganz so einfach, scherzt er. Als Ende damals mit dem Schreiben angefangen hatte, wusste er nach eigenen Angaben nicht, wie der zweite Satz heißen und worauf das Ganze hinauslaufen wird.

Bücher in 33 Sprachen übersetzt

Aber das hat der Geschichte nicht geschadet, denn sie wird nach dem Erscheinen gefeiert – Ende wird zum gefragten Autor. Das erste Jim-Knopf-Buch erhält 1961 den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Später wird es von der Augsburger Puppenkiste verfilmt und von einem großen Publikum im Fernsehen gesehen. Mittlerweile haben die beiden Bände eine Auflage von 5,5 Millionen Exemplaren und sind in 33 Sprachen übersetzt worden – darunter Arabisch, Estnisch und Hebräisch.

Ethnien stoßen auf Kritik

Auch in dem Buch werden viele verschiedene Ethnien thematisiert. Die damals als "Indianerjunge" und "Eskimokind" bezeichneten Personen stoßen heute teils auf Kritik: Eine Kita-Leiterin aus Hamburg kritisierte in einem Interview der "Zeit", wie die Geschichte um den dunkelhäutigen Jim Knopf in vielen Kitas noch unkritisch gelesen werde.

Sie sagte, dass die Geschichte viele Klischees reproduziere zum angeblich typischen Wesen und Äußeren von Schwarzen. "Jim Knopf ist so, wie sich Weiße ein lustiges, freches, schwarzes Kind vorstellen."

Jim als "Neger" bezeichnet

Vor allem die Passage, in der Jim als "Neger" bezeichnet wird, ist umstritten. Der Verlag will das heute für schwarze Menschen als rassistisch geltende Wort vorerst erhalten. "Grundsätzlich hat der Autor die Hoheit über seinen Text; das bringt der urheberrechtliche Schutz mit sich. Kein Verlag kann und wird ohne Rücksprache und Zustimmung des Autors oder seiner Erben in einen Text eingreifen", sagt Verlegerin Bärbel Dorweiler.

Gesamtaussage entscheidend

Für den Verlag sei auch die Gesamtaussage des Kinderbuchs entscheidend: Mit der Befreiung einer "bunten Gruppe von Kindern unterschiedlichster Herkunft aus der Herrschaft des bösen Drachen" werde eine Gegengeschichte zur nationalsozialistischen Rassenideologie aufgezeigt.

Außerdem komme das Wort nur in einer Szene vor, sagt Hocke. "Man muss sich doch fragen, warum er das Wort bei einem schwarzen Kind nur einmal auf siebenhundert Seiten benutzt. Ich denke, Ende hat ein Gespür gehabt, dass man das Wort nicht zu oft benutzen sollte", sagt Roman Hocke, der Ende seit 1969 kannte.

Plädoyer für das Miteinander

Hocke deutet Jim als typisches Kind mit Unklarheiten, Fragen und Abenteuerlust – unabhängig davon ob es schwarz ist. Liest man das Werk Endes noch in 60 Jahren? "Ich weiß es nicht, ob man ihn in 60 Jahren noch liest. Das wird unsere Gesellschaft entscheiden, aber ich finde, das Buch ist ein Plädoyer fürs Miteinander."

Zumindest entsteht in einem Augsburger Neubaugebiet demnächst ein Puppenkisten-Viertel – auch Jim Knopfs Name wird dort eine Straße zieren. Im Oktober erscheint zudem mit "Jim Knopf und die Wilde 13" der nächste Kinofilm.