Ein Prequel des Filmklassikers "Grease" aus den Siebziger Jahren soll die Kennenlerngeschichte von Danny und Sandy erzählen.

Los Angeles (dpa) l Der Klassiker "Grease" könnte in naher Zukunft ein Kino-Comeback feiern: Das Studio Paramount arbeitet nach Angaben des US-Magazins "Hollywood Reporter" an dem Film "Summer Loving", der die Vorgeschichte des Musicals erzählen soll. Ein Sprecher von Drehbuchautor John August ("Big Fish", "3 Engel für Charlie") bestätigte CNN am Dienstag (Ortszeit), dass er an dem Projekt beteiligt sei. Noch sei aber unklar, ob der Film zustande kommt.

In "Grease" spielten John Travolta und Olivia Newton-John 1978 das High-School-Paar Danny und Sandy. In dem Lied "Summer Loving" besingen die beiden, wie sie sich am Strand kennenlernten. Der Film, an dem jetzt gearbeitet wird, soll sich dem Bericht zufolge um diese erste Sommer-Romanze drehen.