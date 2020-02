Disney+ startet in Deutschland am 24. März. Foto: The Walt Disney Company GSA/obs

Der Streamingdienst "Disney+" startet in Deutschland am 24. März 2020. Wer schon jetzt abonniert, kann Geld sparen.

Magdeburg (sk) l Am 24. März 2020 startet Disneys eigener Streamingdienst "Disney+" in Deutschland. Bis zum 23. März können Disney-Fans ein vergünstigtes Vorbesteller-Abo abschließen und somit Geld sparen.

Monatlich wird Disney+ in Deutschland 6,99 Euro kosten und im Jahresabo 69,99 Euro. Somit würde man mit dem Jahresabo zwei Monate sparen. Durch das Frühbucher-Sonderangebot von Disney kostet ein Jahresabo lediglich 59,99 Euro, statt der eigentlichen 69,99 Euro. Damit kostet ein Monat Disney+ im ersten Jahr nur gut 5 Euro. Das Angebot gilt bis zum 23. März, also einen Tag, bevor der Streaming-Dienst in Deutschland startet.

Zum Angebot in Disneys neuer Mediathek sollen nahezu alle Produktionen gehören, an denen der Konzern seit den 1940er-Jahren beteiligt war. Zusätzlich hat Disney unter anderem die Rechte an Pixar-, Star Wars- und Marvel-Filmen, sowie Serien wie den Simpsons. Außerdem sind zahlreiche exklusive Produktionen wie "The Mandalorian" oder eine "High School Musical"-Serie geplant.