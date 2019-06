Joko und Klaas nehmen ihre Strafe ernst. Die Moderatoren kündigen am 26. Juni jede einzelne Sendung auf Prosieben an. Foto: Marius Becker/dpa

Sie bekamen die Bestrafung, für den ganzen Tag jede Sendung auf ProSieben anzumoderieren und somit ihre Wette einzulösen.

Magdeburg l Nachdem Joachim "Joko" Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am 25. Juni in der Show "Joko & Klaas gegen Prosieben" verloren haben, müssen sie ihren neuen Wetteinsatz einlösen. Sie haben nun die Strafe bekommen, am 26. Juni den ganzen Tag die Zuschauer durch das Tagesprogramm zu leiten.

Für die Moderatoren hieß es daher: Früher aufstehen am Mittwoch. Denn ab um 5.30 Uhr moderieren Joko und Klaas jede einzelne Sendung auf Prosieben. Schon um 7 Uhr schien die Motivation der beiden schon verloren zu gehen. Doch die Strafe hält noch eine Weile an, denn Joko und Klaas müssen noch bis um 0.30 Uhr diverse Sendungen anmoderieren und durch den Tag geleiten.