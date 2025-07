Superschnelles Internet im Harz Mieterfrust und Verwirrung bei Glasfaser-Ausbau in Wernigerode: Telekom und Vermieter uneins

Ein Mieter am Seigerüttenweg in Wernigerode wartet seit knapp anderthalb Jahren auf seinen Glasfaseranschluss – doch der ersehnte Telekom-Termin platzte kurzfristig. Der Fall zeigt, wie kompliziert der Weg zum schnellen Internet der Zukunft in Mehrfamilienhäusern sein kann.