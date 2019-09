Der bekannte deutsche Designer Luigi Colani ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Karlsruhe (dpa/dt) l Der Designer Luigi Colani ist tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe an einer schweren Krankheit gestorben, sagte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao der Deutschen Presse-Agentur.

Luigi Colani entwarf Autos, Möbel aber auch Brillen, Fernseher und Flugzeuge. Der Designer hat auch eine runde Mineralwasser-Flasche der Marke Gänsefurther entworfen. Auch der futuristisch-wirkende Entwurf einiger Trucks stammt aus seiner Feder.