Rom - Mit einer neuartigen Methode befreien Restauratoren die eindrucksvolle Marmorsäule zu Ehren des römischen Kaisers Mark Aurel im Herzen Roms von ihren jahrzehntealten Schmutzablagerungen. Wurden bei der letzten Restaurierung der mehr als 40 Meter hohen Säule mit ihren detailreichen Verzierungen vor etwa 40 Jahren noch kleine Bürsten zur Säuberung eingesetzt, entfernen die Experten nun Schmutz und Staub mit Laserstrahlen.

Römische Ehrensäule mit detailreichem Relief

Die Säule steht auf der nach ihr benannten Piazza Colonna („colonna“ bedeutet auf Italienisch Säule) vor dem Amtssitz der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und in unmittelbarer Nähe zu der bei Touristen beliebten Shoppingmeile Via del Corso. Das Monument ist eigentlich ein beliebtes Fotomotiv, seit Monaten ist es jedoch in einem großen Baugerüst versteckt.

Zwischen 180 und 193 n. Chr. wurde die Säule errichtet. Auf einem spiralförmig und sich nach oben windenden angebrachten Reliefband werden 116 Szenen aus den Schlachten von Mark Aurel geschildert. Es zeigt mehr als 2.000 Figuren, darunter Götter, Soldaten und Tiere, auch Mark Aurel, einer der bekanntesten römischen Kaiser, kommt in den Szenen mehrmals vor.

Natürliche Alterung des Marmors soll erhalten bleiben

Bei der nun verwendeten Reinigungsmethode werden Laserstrahlen eingesetzt, um die oberen Schmutzschichten auf dem Marmor der Säule zu entfernen. Die Laser bündeln Lichtstrahlen und dabei löst die entstehende Hitze Ablagerungen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten abgesetzt haben.

Die Chefrestauratorin Marta Baumgartner betonte, dabei gehe es nicht darum, den Marmor um jeden Preis wieder aufzuhellen, sondern die Patina der natürlichen Alterung des Steins zu bewahren. Tatsächlich ist die Laserreinigung eine materialschonende Methode, um Staub und Schmutz zu entfernen. Nach dem Einsatz des Lasers greifen die Restauratoren um Baumgartner wieder auf Schwämme zurück, um die Ablagerungen manuell von dem Stein zu entfernen.