Von den gestohlenen Kronjuwelen fehlt noch jede Spur. Doch nach dem spektakulären Raub öffnet der Louvre in Paris wieder seine Türen - mit einer Ausnahme. Wie reagieren die Besucher?

Paris - Drei Tage nach dem spektakulären Raub hat der Louvre wieder für Besucher geöffnet. Nach dem üblichen Schließtag am Dienstag konnten Kunstliebhaber damit wieder durch die Säle des größten Museums der Welt schlendern. Die Apollon-Galerie, in der der Einbruch stattgefunden hatte, bleibt jedoch vorerst geschlossen, wie der Sender „France Info“ unter Berufung auf das Museum berichtete.

„Zum Glück haben sie die Mona Lisa nicht gestohlen“

Bei den Touristen am Einlass zum Louvre war der Diebstahl natürlich das große Gesprächsthema. „Zum Glück haben sie die Mona Lisa nicht gestohlen“, sagte die Brasilianerin Helen, wie die Zeitung „Le Fiagaro“ berichtete. Ein Rentnerpaar aus Lyon, das mit seinen beiden Enkelkindern in der Warteschlange stand, zeigte sich schockiert über den Diebstahl der Kunstwerke. „Wir waren ohnehin nicht gekommen, um die Krone der Kaiserin Eugénie zu sehen. Wir wussten gar nicht, dass sie dort ausgestellt war“, meinte der Mann. Die Krone gehörte zur Beute, die Diebe aber verloren sie auf der Flucht am Louvre.

Wert der Beute wird auf rund 88 Millionen Euro geschätzt

Unbekannte Täter hatten am vergangenen Sonntag Kronjuwelen aus der Galerie entwendet. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke wird auf rund 88 Millionen Euro geschätzt. Von den Tätern und der Beute fehlt bislang jede Spur.

Präsident Emmanuel Macron forderte unterdessen in der Kabinettssitzung, dass die Sicherheit des Louvre schnellt verbessert wird. „Er wies darauf hin, dass Maßnahmen zur Sicherung des Louvre derzeit umgesetzt würden, und forderte eine Beschleunigung dieser Maßnahmen“, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon.