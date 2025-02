Stadt-und Kreisbibliothek Osterburg „Meine Empfehlung: Astrid Lindgren“

Anette Rieger leitete 17 Jahre die Bibliothek in Osterburg und hat an der Erfolgsgeschichte der Literaturtage im Landkreis Stendal kräftig mitgeschrieben. Was waren ihre Highlights, wer ihre beliebtesten Promigäste - und auf welche Aufgaben freut sie sich in der Zukunft?