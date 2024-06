Meister in Jazz und Filmmusik

Günther Fischer im Jahr 2022 bei einem Auftritt in Dresden.

Magdeburg/VS. - Er war einer der ganz Großen der DDR-Musikszene und ist auch noch heute auf Tour. Günther Fischer, der nach einer Zählung des „Spiegels“ aus dem Jahr 1993 die Musik für rund 200 DEFA-Filme und DDR-Fernsehfilme sowie rund 80 Produktionen in den USA, England, der Schweiz und in der BRD komponierte, wird am Sonntag 80 Jahre alt.