Rapper Jazeek und Songwriter Zartmann verteidigen ihre vorderen Plätze in den Charts. Bosse mischt diese Woche mit seiner Werkschau „Bosse 2005 – 2025“ mit.

Bosse ist höchster Neueinsteiger in Album-Charts

Baden-Baden - Gerade ist die neue Staffel der Vox-Musikshow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ gestartet. In Folge eins stand der Musiker Bosse im Fokus - dessen Werkschau „Bosse 2005 – 2025“ diese Woche in den Album-Charts den höchsten Neueinstieg auf Platz 15 verzeichnet.

Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit. Die Spitze verteidigt Rapper Jazeek mit „Most Valuable Playa“ vor Zartmann mit der „Schönhauser EP“ auf Platz zwei und Billie Eilish mit „Hit Me Hard And Soft“ auf der Drei.

In den Single-Charts liegt - wie in der Vorwoche - ebenfalls Jazeek vorn mit seinem Track „Akon“. Dahinter platziert sich einmal mehr Zartmann mit dem Song „Tau mich auf“. Platz drei geht diese Woche an den bayerischen Musiker Oimara mit dem Party-Hit „Wackelkontakt“.