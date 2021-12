Frei.Wild platzieren siebtes Nummer-eins-Album

Mit ihrem Album „20 Jahre - Wir schaffen Deutsch.Land“ hat es die Südtiroler-Rockband erneut an die Spitze der Charts geschafft. Im Single-Ranking wird es weihnachtlich.

Baden-Baden - Die Südtiroler Rockband Frei.Wild hat es mit ihrer neuen Scheibe wieder an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. „20 Jahre - Wir schaffen Deutsch.Land“ sei bereits ihr siebtes Nummer-eins-Album, teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

Auf den nächsten Plätzen folgen unverändert Abba („Voyage“, zwei), Adele („30“, drei) und Helene Fischer („Rausch“, vier). Die Top 5 beschließen die Neueinsteiger Neil Young & Crazy Horse („Barn“). Die Vorwochensieger Volbeat („Servant Of The Mind“) fallen auf den sechsten Platz zurück.

Im Single-Ranking setzt sich Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ laut GfK Entertainment knapp gegen den Evergreen „Last Christmas“ von Wham! durch. US-Sängerin Gayle bleibt mit „abcdefu“ Dritte.