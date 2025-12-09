Als Frontmann der Band The Mavericks wurde Raul Malo berühmt. Jetzt ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.

New York - Der US-Musiker Raul Malo ist tot. Der Sänger, der unter anderem als Frontmann der Country-Band The Mavericks berühmt wurde, sei im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Management der Band.

Der 1965 im US-Bundesstaat Florida geborene Malo hatte mit den Mavericks und solo musikalische Erfolge gefeiert - unter anderem mit Songs wie „Dance the Night Away“, „All You Ever Do Is Bring Me Down“ und „Moonlight Kiss“. Malo war verheiratet und hatte drei Kinder.

Lateinamerikanisch angehauchte Country-Songs

Die „New York Times“ schrieb, Raul Malo habe mit seinen lateinamerikanisch angehauchten Songs die Grenzen der Country-Musik erweitert. Die „Los Angeles Times“ schrieb, er sei von kubanischer Musik beeinflusst worden, die er als Sohn kubanischer Einwanderer in Miami hörte.

Auf Instagram postete seine Bands die Todesnachricht und schrieb, Malo habe in seiner mehr als drei Jahrzehnte langen Karriere Millionen Menschen auf der ganzen Welt unterhalten und mit seinem generationsübergreifenden Talent eine multikulturelle amerikanische Musik geschaffen, die weit über Amerika hinausreiche.

Malo hatte selbst bekanntgegeben, als bei ihm Darmkrebs festgestellt wurde. Auf Instagram hielt er seine Fans über die Verschlechterung seines Zustands auf dem Laufenden und berichtete über Bestrahlungen.