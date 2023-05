Magdeburg - Wir müssen zunächst unbedingt etwas zu Ihrer einzigartigen Pedaltechnik sagen.Barbara Dennerlein: Ich spiele die originale alte Hammond B3, ein legendäres Röhren-Instrument. Das Besondere ist, dass ich die Grundausstattung schon sehr früh so verändern ließ, dass ich meine Spezialität ausleben konnte – das Spielen mit den Fußpedalen. Meine Hammond bekam elektronische Bässe, als noch keiner an so etwas dachte. In den 80er-Jahren kam die Midi-Technik auf den Markt. Als ich die in meine Hammond einbauen ließ, konnte ich andere elektronische Instrumente ansteuern. Das war revolutionär. Ich konnte meine Pedaltechnik richtig gut rüberbringen, einen Kontrabass-Klang erzeugen und E-Bässe imitieren. Ich habe alles mit einem Sampler verbunden, Klänge aufgenommen und abgespielt. Die Technik habe ich mir auch in die Manuale einbauen lassen, somit kann ich auch noch Synthesizer ansteuern. Das alles hat das Klangspektrum der Hammond-Orgel enorm erweitert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.