Berlin - Knapp sieben Jahre nach dem Tod von Schlager- und Countrysänger Gunter Gabriel hat seine Tochter Yvonne einem „Bild“-Bericht zufolge einen bisher unbekannten Song veröffentlicht, in dem der Sänger sich für die Bauern starkmacht. Der Titel lautet demnach „Der Bauer macht uns all'n den Teller voll“. Das Lied sei jetzt auf Streaming-Plattformen verfügbar.

Yvonne Gabriel sagte „Bild“: „Aufgrund der Sorgen der Bauern im Land erinnerte ich mich an den Song, den mein Vater bisher nur live spielte. Er schrieb ihn 1991 in Hannover und nahm ihn auch dort als Demo auf. Mein Vater hatte große Hochachtung vor der Arbeit der Landwirte und liebte sie sehr. Die sorgen für unser täglich Brot, sagte er immer.“ Sie sei stolz darauf, dass ihr Vater schon vor so langer Zeit geahnt habe, was passieren würde, sagte die Tochter mit Blick auf die aktuellen Proteste von Landwirten.

Gunter Gabriel war in den 1970er-Jahren mit Hits wie „Er ist ein Kerl (Der 30 Tonner Diesel)“ oder „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“ bekannt geworden. Im Juni 2017 starb er im Alter von 75 Jahren.