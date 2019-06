Die Band Rammstein hat die Termine für die anstehende European-Stadium-Tour 2020 angekündigt. Der Kartenvorverkauf startet im Juli 2019.

Magdeburg l Rammstein hat am Mittwoch, 26. Juni 2019, die kürzlich angekündigten Konzerte für 2020 terminiert. Wie auf der Homepage der Band zu lesen ist, wird das einzige Konzert in der Nähe Sachsen-Anhalts am Freitag, 29. Mai 2020 in Leipzig stattfinden.

Alle Termine in der Übersicht:

25.05.2020 Klagenfurt, Wörthersee Stadion

29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

06.06.2020 Zürich, Stadion Letzigrund

07.06.2020 Zürich, Stadion Letzigrund

10.06.2020 Ostende, Park De Nieuwe Koers

17.06.2020 Belfast, Boucher Road Playing Fields

24.06.2020 Nijmegen, Goffertpark

27.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion

04.07.2020 Berlin, Olympiastadion

09.07.2020 Lyon, Groupama Stadium

13.07.2020 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

17.07.2020 Warschau, PGE Narodowy

21.07.2020 Tallinn, Song Festival Grounds

26.07.2020 Trondheim, Granåsen

31.07.2020 Göteborg, Ullevi Stadium

04.08.2020 Aarhus, Ceres Park

Auch für Großbritannien kündigen die Rocker aus Deutschland weitere Termine an, die allerdings erst in Kürze veröffentlicht werden.

Wie kommt ihr an Karten? Der Vorverkauf für die Stadiontournee 2020 startet Freitag, 5. Juli 2019, 11 Uhr. Verkauft werden die Tickets wie bereits in der Vergangenheit exklusiv über Eventim.

Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" haben etwas eher schon die Chance: in der Zeit von Mittwoch, 3. Juli 2019, 11 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juli 2019, 11 Uhr, besteht für sie die die Chance an Karten zu kommen.

Maximal können sechs Karten pro Käufer für deutsche Konzerte erstanden werden. Die Tickets werden wieder personalisiert, das heißt, der Bestellvorgang wird länger dauern. Es wird daher empfohlen, sich zumindest bereits im Vorfeld ein Kundenkonto bei Eventim anzulegen.