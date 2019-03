Keith Flint, Frontsänger der Band "The Prodigy", ist mit 49 Jahren gestorben.

Dunmow l "Prodigy"-Sänger Keith Flint ist mit 49 Jahren gestorben, wie die britische "Sun" berichtet. Der Sänger wurde demnach tot in seinem Haus in Dunmow in England aufgefunden. Zu den genauen Todesumständen konnte die Polizei bisher keine Angaben machen, berichtet die Zeitung.

Keith Flint war der Frontsänger der Band "The Prodigy". Die Musiker begründeten Anfang der 1990er Jahre eine neuen Musikstil und sorgten vor allem dafür, dass der Breakbeat, ein Rhythmus, in der elektronischen Musik populär wurde. Insgesamt veröffentlichte die Band neun Alben, mit "The Fat of the Land" feierte die Band Ende der 1990er Jahre ihre größten Erfolge.

Nicht nur der alternative Musikstil, auch der außergewöhnliche Look von Flint machte den Frontsänger schnell international bekannt. Der in Redbridge in London geborene Sänger hatte mit seiner Frisur, die immer an zwei Teufelshörner erinnerte, einen hohen Wiedererkennungswert.