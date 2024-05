Meist gibt es einfach zu viel zu tun - den Frust darüber hat die Sängerin Yvonne Catterfeld in ein Lied verwandelt. Probleme bereiten ihr die kleinen Alltagsdinge, verriet sie in einem Interview.

Bad Vilbel - Übervolle To-do-Listen haben die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld zu ihrer neuen Single inspiriert. „Ursprünglich habe ich den Song nur für mich geschrieben“, sagte die 44-Jährige dem Sender Hit Radio FFH in Bad Vilbel über ihr Lied „Move“.

Sie sei ins Studio gekommen und habe gesagt, dass sie einen Song machen wolle darüber, „dass man immer die Listen voll hat und viel zu lange braucht, um es zu erledigen, oder Dinge gar nicht erledigt“.

Dabei sei sie immer in Bewegung, es sei selten, dass sie still sitze. Es gebe ja auch immer etwas zu tun. Was sie nicht schaffe, seien eher die kleinen Dinge des Alltags, die sie Überwindung kosteten, wird die Sängerin in der Mitteilung zitiert.