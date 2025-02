„Back to the Beginning“

Birmingham - Die gesundheitlich angeschlagene britische Rock-Ikone Ozzy Osbourne erfüllt sich einen großen Traum: Der 76-Jährige will am 5. Juli mit der Originalbesetzung seiner Band Black Sabbath im Villa Park von Birmingham auftreten. Es sei Zeit für ihn, etwas zurückzugeben, sagte der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstler zur Konzertplanung in seiner Heimatstadt.

Osbourne, Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward sollen beim „Back to the Beginning“-Festival erstmals seit 20 Jahren wieder gemeinsam auf der Livebühne stehen. Die Einnahmen sollen gemeinnützigen Einrichtungen gespendet werden.

Osbourne und Butler stammen beide aus Birmingham, wo Black Sabbath 1968 gegründet wurde. Sie gilt als eine der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands. 2017 spielten Black Sabbath in der Stadt ihre letzten Konzerte. Seine eigene Abschiedstournee hatte Osbourne, der mit seiner Familie durch die Reality-Serie „The Osbournes“ zusätzliche Bekanntheit erlangt hatte, 2023 abbrechen müssen. 2020 hatte der Sänger eine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.