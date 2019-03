Maffay will im kommenden Jahr für eine Jubiläumstour auf die Bühne zurückkehren. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die deutsche Rockerlegende Peter Maffay kommt für seine Jubiläumstour nach Magdeburg. Mit im Gepäck hat er auch neue Lieder.

Magdeburg l Peter Maffay kommt für ein Konzert nach Magdeburg. Das teilt die Konzertagentur "Känguruh Produktion" am Mittwoch mit. Das Konzert ist Teil der "Jubiläumstour 2020" und findet am Mittwoch, 4. März 2020, 20 Uhr, in die GETEC-Arena statt. Insgesamt stehen 22 Konzerte auf dem Tourplan, darunter auch noch Leipzig.

Anlass zum Feiern gibt auch das 50. Bühnenjubiläum im kommenden Jahr. Zu hören sein werden auf der Tour nicht nur die Klassiker des 69-jährigen Deutschrockers, sondern laut Ankündigung auch ein Rockalbum mit 17 neuen Titeln.

Der Ticketvorverkauf für die Peter Maffay Jubiläumstour beginnt am Mittwoch, den 27. März 2019 exklusiv auf eventim.de, der Konzertstart ist am 26. Februar in Kiel.