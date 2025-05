Im Juni kommt John Legend nach Deutschland. In einem Interview äußerte er sich nun zur politischen Situation in den USA.

Berlin - US-Musikstar John Legend ist mit der Regierung in den USA um Präsident Donald Trump unzufrieden. „Ich mache mir große Sorgen um mein Land“, sagte der 46-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er sprach von schlechter Führung und der Einstellung von Leuten, die für ihre Jobs nicht qualifiziert seien - es gebe einen unnötigen Handelskrieg und illegale Abschiebung. Der Sänger („All of Me“) war im vergangenen Jahr Unterstützer der Demokraten und trat auf einem ihrer Parteitage auf.

Künstler hätten laut Legend eine besondere Verantwortung und könnten die Menschen ermutigen. „Ich hoffe, wir können das alle weitermachen.“ Der Musiker will am 7. Juni in der Münchner Olympiahalle auftreten. Zusammen mit seiner Band präsentiert er sein Album „Get Lifted“ und feiert damit zugleich dessen 20-jähriges Jubiläum. Es ist das einzige Konzert in Deutschland seiner diesjährigen Tournee.