Vorgänger von "Layla": Diese Songs sorgten in der deutschen Musiklandschaft für Skandale

Der Song "Layla" polarisiert: Wegen seines Textes - es geht um eine "Puffmama, die schöner, jünger, geiler" sei - wurde das Lied kontrovers diskutiert. Der offiziele Sommerhit des Jahres 2022 gilt manchen gar als Skandalsong. Von diesen gab es in der Vergangenheit einige: diese Songs lösten mitunter hitzige Debatten aus.

Schon vor dem Schlagersong "Layla" gab es musikalische Skandale in der deutschen Hitparade.

Magdeburg/DUR/awe - Der Song "Layla" ist seit mehreren Wochen unangefochen an der Spitze der deutschen Charts. Der Song löste wegen seines Textes um eine Prostituierte teils heftige Debatten aus. Auch Sexismus und Feminismus wurden im Zusammenhang mit "Layla" diskutiert, was wohl zum Erfolg des Schlager-Hits beiträgt. Der Song von DJ Robin und Schürze wurde von der GfK sogar zum Sommerhit des Jahres gewählt. Doch "Layla" ist nicht das einzige Musikstück, das polarisiert und gar als Skandal-Song betitelt werden kann.

Der Inhalt der folgenden Hit-Liste eckte an und sorgte mitunter für reichlich Gesprächsstoff:

Spider Murphy Gang - "Skandal im Sperrbezirk"

"Skandal im Sperrbezirk" sorgte im Jahr 1981 bundesweit für einen Skandal. Wie in "Layla" auch, geht es in dem Song um eine Prostituierte. Unter der Rufnummer "32-16-8" war "Rosi" erreichbar und sorgte tatsächlich für so manche Telefon-Konjunktur, wie es im Text heißt. Denn die Rufnummer war vor über 30 Jahren tatsächlich vergeben. Der Song entstand im Kontext der Münchner Sperrbezirksverordnung, die 1980 verschärft wurde. "Skandal im Sperrbezirk" wurde von einigen Radiosendern damals boykottiert, erreichte aber dennoch Platz 1 der deutschen Hitparade.

Falco - "Jeanny"

Je nach Interpretation des Songs geht es in "Jeanny" um die Entführung und Vergewaltigung des titelgebenden Mädchens oder um die unerwiderte Liebe eines Stalkers, der Opfer der verschmähten Liebe wegen entführt und diese in seinem Wahn tötet. Der Song sorgte wegen des Textes für einen Skandal im Jahr 1986. Viele Radiosender spielten Falcos Nummer-1-Hit nicht. In der damals erfolgreichen Musikvideo-Sendung "Formel 1" wurde er jedoch ausschnittweise samt Video gespielt. Indiziert wurde "Jeanny" nie.

Rammstein - "Ich tu dir weh"

Das 2009 erschienene Rammstein-Album "Liebe ist für alle da" durfte kurz nach seiner Veröffentlichung nicht an minderjährige verkauft werden, da es den Song "Ich tu dir weh" beinhaltet. Dabei werden laut der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien Hardcore-Sexualpraktiken verharmlost und zudem zum ungeschützten Geschlechtsverkehr animiert. Der Song war bis zum Jahr 2010 indiziert und trotz seiner skandalösen Inhalts 2011 für den Musikpreis "Echo" nominiert.

Fettes Brot - "Bettina, zieh dir bitte etwas an"

Der Song thematisiert die Freizügigkeit von Quiz-Moderatorinnen in der Fernsehlandschaft der 2010er-Jahre. "Bettina, zieh dir bitte etwas an" soll zudem auf die Sexualisierung der Gesellschaft aufmerksam machen. Der Songtitel wurde inspiriert durch die damalige Moderatorin Bettie Ballhaus, die ihre Karriere einige Zeit nach Erscheinen des Songs beendete. Laut Ballhaus hatte das Karriereende aber nichts mit "Bettina, zieh dir bitte etwas an" zu tun.

Die Ärzte - "Geschwisterliebe"

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indizierte 1987 die Alben "Die Ärzte" und "Debil", da darauf auf Tabuthemen wie Inzucht oder Sadomasochismus Bezug genommen wurde. Der Skandalsong "Geschwisterliebe" ist bis heute verboten. Auch "Claudia hat 'nen Schäferhund" und das "Schlaflied" stehen auf dem Index.