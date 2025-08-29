Pierce Brosnan blickt gern auf seine Zeit als James Bond zurück – besonders bei Wiedersehen mit alten Kollegen. Auch eine gute Verköstigung während Dreharbeiten weiß er zu schätzen.

London - Der frühere James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan („GoldenEye“) denkt gern an seine Zeit als 007 zurück, insbesondere wenn er auf ehemalige Kollegen aus seinen Filmen trifft. Bei den Dreharbeiten zum neuen Netflix-Krimi „The Thursday Murder Club“ freute sich der 72-Jährige über das Wiedersehen mit Jonathan Pryce, der 1997 in dem 007-Abenteuer „Der Morgen stirbt nie“ Bonds Widersacher Elliot Carver spielte.

Ex-007 schwärmt von Bond-Schurken

„Jonathan und ich haben uns gegenseitig gefeiert“, erzählte Brosnan jetzt der Deutschen Presse-Agentur in London und lachte. „Wir haben in Erinnerungen an die James-Bond-Zeit geschwelgt - an die Rettung der Welt und die Zerstörung der Welt.“ Eine gemeinsame Szene in „The Thursday Murder Club“ hatte das Duo zwar nicht. Doch der 78 Jahre alte Pryce habe ihn vor der Kamera erneut beeindruckt. „Er ist wirklich großartig. Er bringt so eine schöne, feinfühlige Performance rüber, so richtig von Herzen.“

In „The Thursday Murder Club“, einer Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Richard Osman, spielt Brosnan einen ehemaligen Gewerkschafter namens Ron. Mit einer Gruppe von Rentnern versucht Ron, einen Mord im Umfeld eines Altenheims zu lösen. Neben dem Ex-007 spielen die Oscar-Gewinner Helen Mirren („Die Queen“) und Sir Ben Kingsley („Gandhi“) sowie Celia Imrie („The Best Exotic Marigold Hotel“) in dem Krimi von Regisseur Chris Columbus mit. Der Film ist ab sofort beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

Opa Pierce liebt Kuchen „vielleicht zu sehr“

Ein Thema des Films ist das Altern, mit dem Brosnan offensichtlich keine Probleme hat. Besonders das Opa-Sein gefällt ihm. „Man findet sich durch seine Enkelkinder, sie sind wie kleine Spiegel“, sagte der gebürtige Ire. „Weil sie dir Fragen stellen und du plötzlich anfängst, Geschichten zu erzählen. Und dabei denkst du dir: Ach, ich habe ja doch einiges miterlebt. Da steckt tatsächlich etwas Bedeutendes, etwas Lebendiges in mir.“

Brosnan verriet außerdem noch einer seiner Leidenschaften. Was in „The Thursday Murder Club“ bei keinem Treffen von Ron mit seinen Freunden fehlen darf, ist Kuchen. Opa Pierce gestand, dass er nicht nur in seiner aktuellen Filmrolle gern nascht. „Oh, ich liebe Kuchen. Ich liebe Desserts“, schwärmte der Schauspieler und scherzte: „Vielleicht liebe ich sie sogar ein bisschen zu sehr.“