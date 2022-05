Quentin Tarantino ist stolz auf sein Durchhaltevermögen

Am Anfang seiner Karriere steht ein gescheiterter Versuch. Daraus aber hat Quentin Tarantino viel gelernt.

Quentin Tarantino auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg.

Hamburg - Der US-Regisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino (59) hat es nur wegen seines Durchhaltevermögens geschafft, ein großer Regisseur zu werden.

Er habe als junger Mann versucht, einen Kinofilm zu drehen und sei daran gescheitert, sagte er auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg. „Der Fakt, dass ich danach nicht aufgehört habe, ist vielleicht der Fakt, der mich am stolzesten in meiner Karriere macht.“

Er sei nie zur Filmschule gegangen, aber er habe durch seinen Versuch viel gelernt. „Ich bin dadurch besser geworden, dass ich es einfach gemacht habe.“ Wenig später nach dem Kinofilm, der nie zu einem wurde, habe er dann das Drehbuch zu „True Romance“ geschrieben. Der Film mit Patricia Arquette, Christian Slatter, Gary Oldmann und Dennis Hopper wurde 1993 veröffentlicht - und eine Kultfilm von Tarantino-Fans.