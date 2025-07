Berlin - Ein neuer „Wednesday“-Trailer verrät mehr zur Handlung der nahen zweiten Staffel. Die dauergenervte Titelheldin (Jenna Ortega) weint auf einmal blutige Tränen. Sie hat Visionen von einer schrecklichen Zukunft: Ihre immer kunterbunt gekleidete und krankhaft freundliche Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) wird den Tod finden: „Enid stirbt und es liegt an mir“, klagt sie ihrer Mutter. Doch der makabre Addams-Clan ist nicht dafür bekannt, sich einfach mit etwas abzufinden.

Start am 6. August

Teil eins der neuen Staffel startet am 6. August, Teil zwei am 3. September. Gaststars der zweiten Staffel sind unter anderem Popstar Lady Gaga („Poker Face“) und Schauspieler Steve Buscemi („Fargo“). Die Hit-Serie „Wednesday“, ein „Addams Family“-Ableger, dreht sich um die gleichnamige Tochter der Familie. In der Serie studiert Wednesday Addams an der Nevermore-Akademie und entdeckt dort ihre Superkräfte.