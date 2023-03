Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese stellen iihren neuen Film „Killers of the Flower Moon“ in Cannes vor.

Cannes - Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese wird seinen neuen Film „Killers of the Flower Moon“ bei den Filmfestspielen in Cannes präsentieren. Dazu werden neben dem 80-jährigen Filmemacher im Mai auch die Darsteller Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone und weitere der Schauspielerinnen und Schauspieler vor Ort erwartet, wie die Pressestelle des Festivals am Freitag mitteilte. „Killers of the Flower Moon“ feiere am 20. Mai in Cannes Weltpremiere.

Der von Apple produzierte Film basiert demnach auf einem Buch des US-amerikanischen Journalisten David Grann und erzählt von einer Mordserie an einem indigenen Volk in Oklahoma in den 1920er Jahren