17 Millionen Zuschauer sehen DFB-Team gegen Spanien

Berlin - Die erste von mehr als einem Dutzend Ausstrahlungen in dieser Weihnachtssaison hat dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am Nachmittag des 1. Advent mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beschert.

Im Schnitt schauten am Sonntag ab 15.35 Uhr 2,05 Millionen im Ersten zu, was eine gute Quote von 13,0 Prozent für den Weihnachtsfilmklassiker bedeutete. In den kommenden Wochen zeigen wieder viele ARD-Kanäle den Film von 1973.

Im Abendprogramm fuhr das Erste eine Münster-„Tatort“-Wiederholung ab 20.15 Uhr auf: „Erkläre Chimäre“ aus dem Jahr 2015 kam immerhin auf 5,08 Millionen Zusehende (14,5 Prozent).

Quotensieger war aber mit Abstand das zweite deutsche WM-Spiel, das ab 20.00 Uhr im ZDF im Schnitt 17,05 Millionen erreichte (49,3 Prozent). Mit dem 1:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien bei der Begegnung in Katar gibt es noch Chancen für das Team, bei der Weltmeisterschaft weiterzukommen.

Die anderen Sender in der Primetime hatten wenig Chancen: RTL hatte mit dem Sci-Fi-Abenteuer „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ 1,23 Millionen Zuschauer (4,0 Prozent). Dahinter lagen die Wiederholung der Vox-Show „Kitchen Impossible“ (0,86 Millionen/3,1 Prozent), der Liebesfilm „Ein ganzes halbes Jahr“ bei RTLzwei (0,81 Millionen/2,5 Prozent), die Komödie „Manhattan Queen“ bei Sat.1 (0,69 Millionen/2,1 Prozent) und die Kabel-eins-Dokusoap „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“ (0,61 Millionen/1,8 Prozent).

Der Auftakt zum Wiederholungsmarathon des ZDF-Serienklassikers „Die Schwarzwaldklinik“ bei ZDFneo kam auf 0,50 Millionen (1,4 Prozent für die erste Folge der ersten Staffel, „Die Heimkehr“).